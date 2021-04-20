Прогноз погоды в Крыму на вторник 20 апреля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 20 апреля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (местами очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (местами юго-западный 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (очень сильный дождь), уровень опасности оранжевый, ветер (юго-западный местами 23-28 м/с), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 10, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 10 до 13, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 10, ночью от 10 до 11 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 13, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 96 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 9 до 12, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 5, ночью около 6 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью около 8 градусов. Ветер восточный 4 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 10, на мысе Казантип в Азовском море - 8, в Керчи - 9, в Николаевке - 10, в Севастополе - 11, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 10, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 9, в Египте - 23, на Кипре - 17, в Одессе - 8, в Сочи - 11, в Турции - 18, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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