Откорректированный Генплан Ялты будет представлен в конце июня

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В Ялте продолжается работа по внесению изменений в Генплан. Его корректировкой занимался НИиПИ «Градплан» города Москвы, процесс состоит из двух этапов.

Первый представлял собой сбор исходно-разрешительной документации и завершился 19 января. Второй этап был представлен 30 марта, а сдача всего Генплана запланирована на 30 июня.

Как сообщили в администрации Ялты, после внесения всех изменений в документ Генеральный план пройдет согласование в Минэкономразвитии РФ и будет вынесен на общественное обсуждение. Задать вопросы проектировщикам, высказать свои замечания и предложения смогут все желающие.

В администрации Ялты подчеркнули, что Генплан не только обеспечит условия для сбалансированного устойчивого развития города и повышения качества городской среды, но и поможет остановить хаотичную застройку города.

«В отредактированном документе пристальное внимание будет уделено особо охраняемым природным территориям и лесным массивам. Также разработчики определят зоны, где без ущерба для курорта можно развивать жилищное строительство. Кроме того, проектировщики предложат пути развития транспортной инфраструктуры, такие как создание перехватывающих парковок и пересадку с личного транспорта на общественный и альтернативный», — отметили в администрации Ялты.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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