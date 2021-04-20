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Откорректированный Генплан Ялты будет представлен в конце июня
фото © Новости Крыма
В Ялте продолжается работа по внесению изменений в Генплан. Его корректировкой занимался НИиПИ «Градплан» города Москвы, процесс состоит из двух этапов.
Первый представлял собой сбор исходно-разрешительной документации и завершился 19 января. Второй этап был представлен 30 марта, а сдача всего Генплана запланирована на 30 июня.
Как сообщили в администрации Ялты, после внесения всех изменений в документ Генеральный план пройдет согласование в Минэкономразвитии РФ и будет вынесен на общественное обсуждение. Задать вопросы проектировщикам, высказать свои замечания и предложения смогут все желающие.
В администрации Ялты подчеркнули, что Генплан не только обеспечит условия для сбалансированного устойчивого развития города и повышения качества городской среды, но и поможет остановить хаотичную застройку города.
«В отредактированном документе пристальное внимание будет уделено особо охраняемым природным территориям и лесным массивам. Также разработчики определят зоны, где без ущерба для курорта можно развивать жилищное строительство. Кроме того, проектировщики предложат пути развития транспортной инфраструктуры, такие как создание перехватывающих парковок и пересадку с личного транспорта на общественный и альтернативный», — отметили в администрации Ялты.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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