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Новый скандал в Феодосии: мэр обвинил крымского депутата в популизме
фото © vesti-k.ru
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко обвинил председателя комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова в популизме и бездействии в истории со строительством незаконного причала возле феодосийской средневековой Доковой Башни.
Свою позицию на этот счет феодосийский мэр выразил в Facebook.
«Николай Волков сделал многочисленные заявления о том, что глубоко возмущен незаконным строительством бетонного причала возле объекта культурного наследия «Доковая башня», обвинив в попустительстве администрацию Феодосии и потребовав срочных мер по защите башни. Категорически не согласен с популистской позицией депутата Волкова», - написал Бовтуненко.
Он заявил, что все необходимые действия по недопущению застройки пирса со стороны городских властей были предприняты «своевременно в пределах своих полномочий».
«Были составлены необходимые документы реагирования, подан иск в суд на снос причала и своевременно оповещены в 2019 году все профильные контролирующие органы. И не знать Николай Волков этого не мог, поскольку дважды на его имя профильной комиссией Феодосийского горсовета направлялись обращения по данной проблеме. Ответы них до сих пор не получены», - заявил Бовтуненко.
В своей публикации глава феодосийской администрации вспомнил хронологию событий, перечислил все шаги, совершенные властями Феодосии для недопущения застройки пирса.
«С 2019 года Николай Волков в курсе всех вопросов, связанных со строительством причала у Доковой башни. Однако никаких действий за это время не предпринято: не выдвинуты вопросы к заключению госкомитета по охране объектов культурного наследия, нет и вопросов по причинам бездействия со стороны госкомитета по неисполнению выданного в апреле 2019 года ООО «Волна революции» предостережения», - добавил мэр Феодосии.
Вместе с тем Бовтуненко выразил надежду, что новый импульс поможет сохранить объект культурного наследия.
В свою очередь, Волков назвал заявление феодосийского мэра «попыткой уйти от ответственности».
«То, что он написал – это попытка уйти от ответственности. Градоначальник, который до сих пор не сделал охранную зону объекта культурного наследия, который не предпринял никаких решительных действий к тому, чтоб на его территории ничего незаконного не строилось, халатно относится к своим обязанностям. Под носом у администрации появилось 640 квадратов бетона – это стройка ни одного дня. У них есть 18 человек в отделе муниципального контроля, у них МВД под боком, и если мы в Симферополе не можем все это визуализировать, то где были эти люди и почему они не отреагировали молниеносно?» - возмутился парламентарий.
Также Волков подчеркнул, что возглавляемый им комитет работает над вопросом сохранения башни, и в ближайшее время на эту тему состоится повторное совещание. При этом депутат никак не прокомментировал заявление своего оппонента об отсутствии ответов и каких-либо действий на обращения администрации Феодосии, направленные в его адрес еще в 2019 году.
Ранее Николай Волков заявил о том, что в Феодосии разрушается объект культурного наследия федерального значения «Доковая Башня» (XIV век). Он предположил, что причиной разрушения может быть бетонный причал, незаконно возведенный в охранной зоне объекта. В комментарии парламентарий пояснил, что строительство незаконного причала началось еще в 2019 году на территории ООО «Рыбколхоз «Волна революции».
Доковая башня, наряду с башнями Климента, Криско, церквями Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова, Святого Георгия и Святого Стефана - части средневекового комплекса «Генуэзская крепость», который является объектом культурного наследия федерального значения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Новый скандал в Феодосии: мэр обвинил крымского депутата в популизме
Глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко обвинил председателя комитета Госсовета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николая Волкова в популизме и бездействии в истории со строительством незаконного причала возле феодосийской средневековой Доковой Башни.
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