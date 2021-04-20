Водный кризис
Развитие сюжета: Симферополь накопил воды на восемь месяцев ● Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки ● Аксенов пообещал дать воду Симферополю ● Водохранилища Крыма: когда ждать уменьшения притоков ● Бурение новой ветки тоннельного водовода в Ялту пообещали начать через два месяца
Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду
фото © Новости Крыма
В связи с авариями на сетях холодного водоснабжения и проведением ремонтных работ, некоторые районы Симферополя временно останутся без водоснабжения.
Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма» в своих официальных аккаунтах в соцсетях.
Новое повреждение было выявлено в столице Крыма на улице Балаклавской в районе дома №133. Из-за этого с трех часов ночи пришлось ограничить водоснабжение для микрорайона Пневматика.
Для жителей района будет организован подвоз питьевой воды: с 10:30 по адресу ул. Балаклаская 43, с 12:30 – по адресу ул. Балаклавская 67а, с 15:00 – по ул. Балаклавской 99а, с 17:30 – по адресу ул. Балаклавская 131-133.
Кроме того, продолжаются работы на улице Киевской в районе дома 187, где восстановление сетей началось еще вчера. В связи с отключениями из-за этой аварии подвоз воды будет производить в садовом товариществе «Дзержинец»: с 10:30 – по ул. Светлой 14, с 12:30 – по ул. Западной 17, с 15:00 – по ул. Таврической 35, с 17:30 – по ул. Ореховой 24.
Еще одна авария на водоводе произошла в центре города в районе дома 54 по улице Гоголя. Из-за этого с 10 утра ограничено водоснабжение для улиц Крейзера, Гоголя, Казанской и частично Павленко, а также для прилегающих улиц и переулков.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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