Новые аварии на водоводах в Симферополе: куда подвезут воду

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В связи с авариями на сетях холодного водоснабжения и проведением ремонтных работ, некоторые районы Симферополя временно останутся без водоснабжения.

Об этом сообщает ГУП РК «Вода Крыма» в своих официальных аккаунтах в соцсетях.

Новое повреждение было выявлено в столице Крыма на улице Балаклавской в районе дома №133. Из-за этого с трех часов ночи пришлось ограничить водоснабжение для микрорайона Пневматика.

Для жителей района будет организован подвоз питьевой воды: с 10:30 по адресу ул. Балаклаская 43, с 12:30 – по адресу ул. Балаклавская 67а, с 15:00 – по ул. Балаклавской 99а, с 17:30 – по адресу ул. Балаклавская 131-133.

Кроме того, продолжаются работы на улице Киевской в районе дома 187, где восстановление сетей началось еще вчера. В связи с отключениями из-за этой аварии подвоз воды будет производить в садовом товариществе «Дзержинец»: с 10:30 – по ул. Светлой 14, с 12:30 – по ул. Западной 17, с 15:00 – по ул. Таврической 35, с 17:30 – по ул. Ореховой 24.

Еще одна авария на водоводе произошла в центре города в районе дома 54 по улице Гоголя. Из-за этого с 10 утра ограничено водоснабжение для улиц Крейзера, Гоголя, Казанской и частично Павленко, а также для прилегающих улиц и переулков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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