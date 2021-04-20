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Странности

Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц

Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц

фото © instagram.com/buzova86

Приехав в Крым на съемки, певица попробовала местные устрицы и барабульку.

Певица Ольга Бузова, находившаяся в Крыму на съемках, возмутила пользователей соцсетей тем, что накормила лебедей хлебом.

Артистка несколько дней гостила в Евпатории и активно делилась в Instagram подробностями своего досуга. Она рассказала, что отведала жареную барабульку, впервые попробовала крымские устрицы и показала свой фирменный способ их употребления.

Проезжая мимо так называемого Лебединого озера на выезде из Евпатории, команда певицы остановилась, чтобы покормить пернатых. Бузова опубликовала на своей странице видео о том, как она кормит лебедей хлебом. В комментариях к посту пользователи начали массово возмущаться тем фактом, что певица не знает о том, что кормить птиц хлебом категорически запрещено: у них забивается кишечник, развивается ожирение и возникают серьезные проблемы со здоровьем.

«Ольга! Неужели до сих пор нигде не читали и не слышали, что лебедей кормить булкой нельзя?! Это смертельно опасно для птиц!!», - написала одна из подписчиц Ольги.

«Для птиц хлеб губителен!! Оля Бузова! Пожалей природу!», - обратился другой пользователь.

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Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц

Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц

Приехав в Крым на съемки, певица попробовала местные устрицы и барабульку.

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