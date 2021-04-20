Меркель заявили, что «ситуация в Крыму тревожная»

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Канцлер Германии Ангела Меркель назвала «тревожной» ситуацию в Украине и в Крыму.

Об этом она сказала в видеообращении к участникам весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которое транслировали на сайте организации.

«Если посмотреть на внешние границы Европы, то нам станет очевидно, что и сегодня мир и безопасность, стабильность и процветание не являются чем-то самим собой разумеющимися. Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная», – цитирует Меркель агентство ТАСС.

«Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной больше войск, чем в 2014 году», заявил накануне представитель Пентагона Джон Кирби. После заседания Совета министров ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Россия, по его данным, «сконцентрировала 150 тысяч своих военных на границе с Украиной и в Крыму».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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