Мэр Ялты решила повоевать с подрядчиками ремонта парков

На исполнителей благоустройства парков и скверов подадут в суд.

Отремонтированные парки и скверы Ялты примут со всеми недостатками, после чего на подрядчиков подадут в суд. Об этом сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.

За нарушение сроков выполнения работ и их низкое качество исполнителям будут выставлены претензии в виде штрафов и пени. С этими подрядчиками расторгнуты договора по всем 30 объектам, которые должны быть благоустроены в этом и следующем году.

«Встретимся с ними в суде. И администрация города, и жители оказались заложниками ситуации», – заявила Павленко.

По ее словам, материалы проверки, которая подтвердила нанесение ущерба заказчику объекта в лице департамента по вопросам ЖКХ, направлены в прокуратуру.

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