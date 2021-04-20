Власть
Мэр Ялты решила повоевать с подрядчиками ремонта парков
На исполнителей благоустройства парков и скверов подадут в суд.
Отремонтированные парки и скверы Ялты примут со всеми недостатками, после чего на подрядчиков подадут в суд. Об этом сообщила глава горадминистрации Янина Павленко.
За нарушение сроков выполнения работ и их низкое качество исполнителям будут выставлены претензии в виде штрафов и пени. С этими подрядчиками расторгнуты договора по всем 30 объектам, которые должны быть благоустроены в этом и следующем году.
«Встретимся с ними в суде. И администрация города, и жители оказались заложниками ситуации», – заявила Павленко.
По ее словам, материалы проверки, которая подтвердила нанесение ущерба заказчику объекта в лице департамента по вопросам ЖКХ, направлены в прокуратуру.
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