Крымские чиновники не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод

Крымские муниципалитеты не заинтересованы в борьбе с нелегальным сбросом сточных вод.

В начале февраля глава РК Сергей Аксенов поручил к 1 мая составить полный реестр всех домовладений, официально не подключенных к централизованной канализации.

По приблизительным оценкам всего таких жилых зданий около 190 тысяч. Несмотря на то, что до срока выполнения поставленной задачи осталось всего 10 дней, процесс обследования жилого сектора далек от завершения.

Отрицательная динамика в этой работе отмечается в Армянске, Евпатории, Кировском, Ленинском, Раздольненском районах.

В других территориях анализ проводится, но полученные данные заносить в реестр чиновники не торопятся. Серьезные претензии по этому поводу в правительстве Крыма возникли к администрациям Алушты, Керчи, Саки, Симферополя, Феодосии и Ялты.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Алуштинцам пообещали давать воду два раза в сутки. В настоящее время в Алуште сложилась самая сложная ситуация с водоснабжением из всех крымских регионов, поэтому введения графика подачи воды не избежать.

Аксенов пообещал дать воду Симферополю. График водоснабжения в Симферополе изменится с 24 апреля, жители города будут получать воду с 6:00 до полуночи.

Добыча природного газа в Крыму не покрыла его собственных потребностей. Полуостров зависит от поставок голубого топлива из России.

Водохранилища Крыма: когда ждать уменьшения притоков. Те притоки, которые крымские водохранилища получат в апреле, станут скорее всего максимальными за год.