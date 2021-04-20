Крымчан пообещали крупно штрафовать за «самовольный субботник на памятниках войны»

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За самовольный субботник на объектах культурного и исторического наследия можно заплатить крупный штраф.

Об этом на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» рассказал заместитель начальника департамента госохраны Министерства культуры РК Александр Жаворонков.

Он советует всем, кто в преддверии Дня победы решил сделать благое дело и побелить обелиски, выполоть траву на клумбах около них, всегда подавать уведомление о грядущих работах в муниципалитеты, которые являются ответственными за эти памятники регионального значения.

«Конечно, проводя работы по сохранению объекта культурного наследия, нужно иметь соответствующую лицензию, реставрационные навыки и опыт, когда проводятся серьезные работы. Если мы говорим об обновлении – покраске или незначительном приведении объекта в порядок, чтобы он выглядел достойно, считаем, что эти работы можно вести без лицензии и каких-либо разрешительных документов. Но, естественно, под надзором соответствующих органов», - сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что то, что простительно при небольших работах, может стать критичным, если человек или организация захотят, к примеру, изменить цвет объекта. Им, по словам, чиновника, за это грозит штраф, сумма которого начинается от 200 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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