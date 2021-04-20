Власть
Константинов за год увеличил свой доход на 3,3 млн рублей
фото © Новости Крыма
Спикер парламента Крыма Владимир Константинов в 2020 году заработал 25,3 млн рублей, это на 3,3 млн больше, чем годом ранее.
Сведения о доходах председателя опубликованы на сайте Госсовета республики.
Имущество, которым владеет Константинов, осталось неизменным с прошлого года: это автомобили Jeep Wrangler, Mitsubishi Pajero Sport, BMW X7 M50D и прицеп Stema. Также в его собственности квартира площадью 95,3 кв. метра, а также пять нежилых помещений площадью от 30,7 до 5 959,9 кв. метров.
В прошлом году доход спикера вырос в три раза по сравнению с 2018 годом (с 6,95 млн рублей до 22,06 млн рублей).
Самый высокий доход Константинов задекларировал в 2016 году, когда заработал почти 84 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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