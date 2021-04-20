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Часть Парка Победы в Севастополе выставили на продажу за миллион долларов
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Соответствующее объявление недавно появилось на одном из популярных сайтов.
Земельный участок площадью 74 сотки на территории Парка Победы в Севастополе выставлен на продажу под застройку. Соответствующее объявление появилось на «Авито».
В объявлении указано, что целевое назначение земли – строительство и обслуживание реабилитационно-оздоровительного центра, однако в заголовке говорится, что участок подходит для индивидуального жилищного строительства. Стоимость участка – 76 миллионов рублей.
По слова представителя ДИЗО, данный участок является частью расположенного рядом участка, который ранее был разделен на два куска. С украинских времен он находится в частной собственности.
Напомним, что на первой части участка, на лице Летчиков, 6, под видом реабилитационного центра были построены апартаменты, которые в 2019 году продавались по цене от 86 до 118 тысяч рублей за квадратный метр. Тогда дерибан земли в Парке Победы вызвал большой резонанс среди местных жителей, которые устраивали митинги и протесты, однако застройка все же произошла.
Такая судьба ожидает и выставленную на продажу землю. Как сообщил общественник Иван Комелов, правительство разрешило достроить так называемый реабилитационный центр с одним условием: разделить участок на две части, вернув городу незастроенную его часть.
«Каким образом эта половина участка не ушла в город, а была переоформлена и сейчас стоит на продаже, для меня лично большой вопрос», — говорит он.
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