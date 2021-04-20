Часть Парка Победы в Севастополе выставили на продажу за миллион долларов

фото © geocam.ru

Соответствующее объявление недавно появилось на одном из популярных сайтов.

Земельный участок площадью 74 сотки на территории Парка Победы в Севастополе выставлен на продажу под застройку. Соответствующее объявление появилось на «Авито».

В объявлении указано, что целевое назначение земли – строительство и обслуживание реабилитационно-оздоровительного центра, однако в заголовке говорится, что участок подходит для индивидуального жилищного строительства. Стоимость участка – 76 миллионов рублей.

По слова представителя ДИЗО, данный участок является частью расположенного рядом участка, который ранее был разделен на два куска. С украинских времен он находится в частной собственности.

Напомним, что на первой части участка, на лице Летчиков, 6, под видом реабилитационного центра были построены апартаменты, которые в 2019 году продавались по цене от 86 до 118 тысяч рублей за квадратный метр. Тогда дерибан земли в Парке Победы вызвал большой резонанс среди местных жителей, которые устраивали митинги и протесты, однако застройка все же произошла.

Такая судьба ожидает и выставленную на продажу землю. Как сообщил общественник Иван Комелов, правительство разрешило достроить так называемый реабилитационный центр с одним условием: разделить участок на две части, вернув городу незастроенную его часть.

«Каким образом эта половина участка не ушла в город, а была переоформлена и сейчас стоит на продаже, для меня лично большой вопрос», — говорит он.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму обед в кафе в среднем обходится в 495 рублей. Согласно данным Крымстата, в марте 2021 года обед в кафе в среднем по Крыму обходился в 495 рубля (дороже всего в Керчи - 571 руб, дешевле всего в Симферополе - 447 руб.).

В Крыму подорожали огурцы, молоко и колбасные изделия. Стало известно, как изменились цены на продукты питания в Крыму за последнюю неделю.

В Севастополе подорожали морковь, картофель, помидоры и колбаса. В Севастополе за неделю выросли цены на ряд продуктов.

«Слишком ленивые»: крымчан с радостью заменят трудовыми мигрантами. В Крыму недостаточно рабочих рук ни в строительной, ни в курортной отраслях.