Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию

Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения Республики Крым и главам администраций в течение двух ближайших дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах.

«К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации. Подобная ситуация неприемлема», — написал глава республики на личной странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

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В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса. За 17 апреля на территории Республики Крым зарегистрирован 101 случай коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания.

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