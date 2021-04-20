Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России формируются два новых штамма COVID-19 ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым ● В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса ● Развожаев предложил вакцинировать севастопольцев в театрах
Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию
Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения Республики Крым и главам администраций в течение двух ближайших дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах.
«К сожалению, на данный момент в некоторых городах существуют проблемы с записью на вакцинацию либо на второй компонент прививки. Также мы видим формирование очередей на пунктах вакцинации. Подобная ситуация неприемлема», — написал глава республики на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
Он добавил, что уже к концу недели будут сделаны выводы в части организации данной работы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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