Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию ● В России формируются два новых штамма COVID-19 ● В Крыму более ста новых заражений за сутки ● Власти ввели новые правила для въезжающих в Крым ● В Крыму выявили еще 101 случай коронавируса
99 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © gazetauzao.ru
За 19 апреля на территории Республики Крым подтверждено 99 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 19 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 99 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 17 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 341 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 128 человек, выздоровевших за весь период – 36 662 человека», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Аксенов приказал разобраться с очередями на вакцинацию. Сергей Аксенов поручил министру здравоохранения Республики Крым и главам администраций в течение двух ближайших дней посетить все пункты вакцинации и детально разобраться в ситуации на местах.
В России формируются два новых штамма COVID-19. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании в России двух новых вариантов коронавируса – сибирского и северо-западного.
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