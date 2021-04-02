Ялтинские полицейские задержали рецидивиста за серию взломов магазинов

Ялтинские оперативники в течение суток задержали мужчину, подозреваемого в совершении семи краж из магазинов.

Об этом сообщили сегодня в управлении МВД по Ялте.

«Группа быстрого реагирования охранного предприятия, которая прибыла на сработавшую ночью в одном из супермаркетов тревожную сигнализацию, обнаружила следы взлома и вызвала полицию. Стражи порядка незамедлительно направились на место преступления. Но в то время как полицейские работали в помещении торговой точки, в дежурную часть начали поступать звонки с аналогичными сообщениями о проникновении в магазины и хищении денежных средств из кассовых аппаратов», – рассказали правоохранители.

При этом они обратили внимание, что как только оперативники выезжали на очередной вызов, в полицию поступал новый звонок о магазинной краже.

«Тем не менее, двигаясь по следам злоумышленника, стражи порядка в кратчайшие сроки пресекли преступную деятельность мужчины и задержали его с поличным в момент совершения очередной кражи», – подчеркнули в УМВД.

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался неоднократно судимый за кражи и грабежи 30-летний приезжий мужчина.

По информации оперативников, задержанный признался, что, нуждаясь в денежных средствах, решил проникнуть в несколько торговых объектов в поисках наличных и, перемещаясь по улицам, вламывался в первые попавшиеся магазины путем повреждения роллета или взлома входной двери. «В помещениях магазинов он вскрывал кассовый аппарат и забирал бумажные купюры, оставляя пакеты с мелочью на месте преступления», – отметили стражи порядка и подчеркнули, что под тяжестью предъявленных улик злоумышленник сознался в содеянном.

В настоящее время, подчеркнули полицейские, установлена причастность этого ранее судимого гражданина к семи эпизодам магазинных краж, но еще проверяется и его связь с аналогичными преступлениями на территории Ялты и других городов.

Сотрудниками УМВД России по Ялте в отношении подозреваемого возбужден ряд уголовных дел по частям 2 и 3 статьи 158 и части 3 статьи 30 УК РФ, по которым за кражи, совершенные с незаконным проникновением в помещение и покушение на совершение этого вида преступления мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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