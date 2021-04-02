Власти Крыма предлагают фермерам второй раз заплатить за уже купленную землю

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Суд отклонил иск об истребовании земли, выдвинутый Минимущества РК к фермеру из Белогорского района.

Правительство Крыма решило изъять у нескольких сотен фермеров и предпринимателей землю, несмотря на то, что у них есть все необходимые документы. Свою правоту чиновники пытаются доказать, ссылаясь на законы Украины.

Как правило, участки, о которых идет речь, в украинский период были оформлены как паевые или находились в бессрочном пользовании. После вхождения Крыма в состав России пользователям таких территорий предоставили возможность получить землю в собственность простым заявлением. Они свои участки приватизировали, и многие их сразу перепродали. Сегодняшние обладатели земли приобрели ее в соответствии с российскими законами как собственность, оформленную по российским законам. И часть этих законов и нормативов, кстати, принимали и исполняли многие из тех, кто и сейчас находится в Крыму у власти (республиканский парламент во втором созыве обновился несущественно, да и глава РК остался на второй срок).

Так, уралец Денис Ваньжа приобрел земельный участок у крымчанина в 2016 году, продав все свое имущество в Свердловской области. На купленной земле он обустроил овцеводческую ферму Feodoro, и начал продавать сыры, молоко, мясо и шерсть. Несколько лет назад семья предпринимателя даже получила грант и была готова успешно о нем отчитаться.

И теперь Минимущества республики вдруг заявляет, что его и еще сотни подобных сделок недействительны, и при этом ссылается на законодательство Украины.Пока отсудить землю у Ваньжи не удалось: Белогорский районный суд отклонил иск. Можно ли считать это победой фермера, пока неясно.

При этом чиновники предлагают фермеру взять его же в землю в аренду, заявляя, что в этом случае претензий предъявлять не будут. Сыровара такой подход возмущает: он заявляет, что не намерен второй раз платить за собственность, приобретенную.

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