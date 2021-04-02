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Власти Крыма опубликовали план застройки Форосского парка
фото © ТАСС
В правительстве Крыма опубликовали план строительства детского комплекса на территории Форосского парка на ЮБК.
«В связи с тем, что ряд СМИ в своих публикациях используют некорректную информацию о строительстве нового детско-молодежного оздоровительного комплекса в парке Форос, сообщаем, что реконструкция и строительство предполагает возведение 6 объектов. На территории парка Форос общей площадью 70,0 га, в его западной части на площади 7,3 га выполняется реконструкция и строительство с целью создания Детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс» для одаренных детей и студентов, направленного на интеллектуальное, духовное и физическое развитие», – говорится в сообщении.
Согласно опубликованной информации, комплекс включает в себя 3-этажный спальный корпус, который рассчитан на заселение детей в возрасте от 12 лет. Второй 8-этажный спальный корпус рассчитан на заселение студентов и спортсменов в период их занятий, реабилитации и восстановления, а также для сопровождающих лиц. Столовая с общежитием для персонала будет, согласно плану, в три этажа. Также запланировано строительство двухэтажного многофункционального спортивного комплекса, трехэтажного бассейна и капремонт одноэтажного клуба.
«Первую очередь планируется сдать уже этим летом. Допустимая по закону норма застройки территории парка равна 20%, в настоящее время строительство ведется на 8% его территории равных 7.3 гектара. Этого достаточно, чтобы разместить в парке «Форос» уникальное современное учреждение для детского отдыха в живописном уголке южного побережья Крыма», – сказано в информации властей.
В сообщении указано, что проектирование и строительство ведется компаниями как Республики Татарстан, так и Крыма. Генеральным подрядчиком является компания ГУП «Татинвестгражданпроект».
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