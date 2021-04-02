В Симферополе заявили, что придумали как бороться с парковкой на газонах

За 2020 год в Симферополе составили более 500 административных протоколов за парковку на зеленых зонах и тротуарах.

Об этом сообщил начальник отдела благоустройства и санитарного содержания департамента административно-технического контроля администрации Симферополя Артем Сердюк.

По его информации, работа по выявлению недобросовестных автолюбителей ведется сотрудниками департамента на постоянной основе.

«Специалистами департамента АТК на постоянной основе проводится мониторинг территорий города на предмет выявления фактов парковки транспортных средств на участках, занятых зелеными насаждениями, — отметил Артем Сердюк. – В основном нарушения фиксируются на набережной реки Салгир, улицах Гаспринского и Речная, а также в парке имени Ю. А. Гагарина».

Он также добавил, что совместно с руководством Детского парка был отработан проблемный вопрос по недопущению парковки транспортных средств в неустановленных местах. Так, на территории парка выполнен монтаж ограждающих декоративных конструкций, которые исключили возможность заезда автотранспортных средств на территорию с зелеными насаждениями.

«Водители не осознают, что своими действиями создают аварийно-опасные ситуации, а также доставляют неудобства жителям крымской столицы. Кроме того, парковка на зеленых зонах нарушает их целостность и эстетический вид, нередки случаи повреждения деревьев и кустарников», — подчеркнул Артем Сердюк.

Напомним, что в соответствии с Законом Республики Крым «Об административных правонарушениях в Республике Крым», нарушение Правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления, влечет предупреждение или наложение административного штрафа за размещение транспортных средств на территории, занятой зелеными насаждениями, являющимися элементами благоустройства населенного пункта: на граждан – в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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