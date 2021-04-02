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Водный кризис

В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды

В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды

фото © Новости Крыма

В крымской столице водная инспекция с помощью спецоборудования нашла десять скрытых утечек и предотвратила масштабные водопотери.

Об этом на брифинге по ситуации с водоснабжением заявила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

«Водная инспекция продолжает исследование ветхих водопроводных сетей в Симферополе и за период с 22 по 28 марта выявлено 10 серьезных скрытых утечек, которые могли быть обнаружены только спецаппаратурой. Этой позволило провести своевременные работы и предотвратить масштабные потери воды», — рассказала Маслова.

По словам заместителя председателя Совета министров Крыма, за прошедшую неделю количество обращений граждан по теме водоснабжения сохраняется на прежнем уровне.

«За неделю от граждан поступило 582 обращения на тему водоснабжения. Были жалобы на отсутствие водоснабжения, заявки по утечкам воды, жалобы на качество воды, вопросы по подвозу воды и устранению аварийных ситуаций, проблемам подачи воды на верхние этажи», – отметила Маслова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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