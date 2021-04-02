В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды

фото © Новости Крыма

В крымской столице водная инспекция с помощью спецоборудования нашла десять скрытых утечек и предотвратила масштабные водопотери.

Об этом на брифинге по ситуации с водоснабжением заявила вице-премьер Крыма Светлана Маслова.

«Водная инспекция продолжает исследование ветхих водопроводных сетей в Симферополе и за период с 22 по 28 марта выявлено 10 серьезных скрытых утечек, которые могли быть обнаружены только спецаппаратурой. Этой позволило провести своевременные работы и предотвратить масштабные потери воды», — рассказала Маслова.

По словам заместителя председателя Совета министров Крыма, за прошедшую неделю количество обращений граждан по теме водоснабжения сохраняется на прежнем уровне.

«За неделю от граждан поступило 582 обращения на тему водоснабжения. Были жалобы на отсутствие водоснабжения, заявки по утечкам воды, жалобы на качество воды, вопросы по подвозу воды и устранению аварийных ситуаций, проблемам подачи воды на верхние этажи», – отметила Маслова.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Неизвестные ворвались в дом в Севастополе и забрали 6 дверей в подвале. Неопределенной ведомственной принадлежности люди срезали все двери, ведущие в подвал многоквартирного дома №10/7 по улице Военных Строителей в Севастополе.

В Ялте пообещали расселить 18 аварийных домов. Депутаты Ялтинского городского совета согласовали муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городской округ Ялта».

Константинов думает, что в Украине начнется водный кризис из-за Крыма. Возобновление подачи воды в Крым с Украины невозможно по нескольким причинам. Одна из них – экологическая, заявил на заседании Госсовета спикер парламента региона Владимир Константинов.

Глава администрации Ялты возмутилась уровнем благоустройства. Первый визит в южнобережный Гурзуф главы администрации Ялты Янины Павленко в официальном статусе руководителя местного органа исполнительной власти с целью знакомства с проблемами поселка и встречи с его жителями вызвал у нее резко негативные впечатления.