В Симферополе третьеклассник попался на торговле наркотиками

Буквально на днях на улице Севастопольская в крымской столице сотрудники полиции задержали с поличным двух наркокурьеров — 37-летнего инвалида 3 группы и 17-ти летнего ученика третьего класса.

При обыске в рюкзаке у них нашли 30 свертков так называемой соли.

Стражам порядка друзья во всем сознались еще до приезда в отделение. Оказалось, что в их обязанности входила приемка товара и его закладки.

Как удалось выяснить КП-Крым, в «долю» старшего приятеля втянул 17-летний парень, который ранее уже был неоднократно судим за кражи и грабеж.

Школу закончить у парня не вышло из-за бурной юности, поэтому сейчас он в третьем классе на домашнем обучении. Но незаконными делами заниматься не прекращает.

При этом, как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, злоумышленники сбывали наркотические средства потребителям непосредственно из рук в руки.

— Оба задержаны с поличным при передаче пакета с порошкообразным веществом одной из местных жительниц, — уточнили в полиции.

Стоит отметить, что задержанный 17-летнии подросток, находится в федеральном розыске. Благодаря бдительности сотрудников полиции во дворы и на улицы не попало несколько сотен среде-разовых доз запрещенных веществ.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1. УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере), в также ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Оба взяты под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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