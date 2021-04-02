Происшествия
В Симферополе третьеклассник попался на торговле наркотиками
Буквально на днях на улице Севастопольская в крымской столице сотрудники полиции задержали с поличным двух наркокурьеров — 37-летнего инвалида 3 группы и 17-ти летнего ученика третьего класса.
При обыске в рюкзаке у них нашли 30 свертков так называемой соли.
Стражам порядка друзья во всем сознались еще до приезда в отделение. Оказалось, что в их обязанности входила приемка товара и его закладки.
Как удалось выяснить КП-Крым, в «долю» старшего приятеля втянул 17-летний парень, который ранее уже был неоднократно судим за кражи и грабеж.
Школу закончить у парня не вышло из-за бурной юности, поэтому сейчас он в третьем классе на домашнем обучении. Но незаконными делами заниматься не прекращает.
При этом, как сообщили в пресс-службе республиканского МВД, злоумышленники сбывали наркотические средства потребителям непосредственно из рук в руки.
— Оба задержаны с поличным при передаче пакета с порошкообразным веществом одной из местных жительниц, — уточнили в полиции.
Стоит отметить, что задержанный 17-летнии подросток, находится в федеральном розыске. Благодаря бдительности сотрудников полиции во дворы и на улицы не попало несколько сотен среде-разовых доз запрещенных веществ.
Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1. УК РФ (сбыт наркотиков в крупном размере), в также ч. 3 ст. 30; ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере). Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Оба взяты под стражу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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