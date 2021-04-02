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Происшествия

В Симферополе недовольный клиент побил сотрудника АЗС

19:40 пятница, 2 апреля 2021

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским молодого человека, который угрожал физической расправой работнику АЗС.

На одной из симферопольских автозаправочных станций 22-летний житель крымской столицы устроил скандал, после чего нанес побои работнику.

Сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия, задержали дебошира и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму перешли на особый режим из-за грядущих летних пожаров. С 1 апреля в Крыму объявляется начало летнего пожароопасного периода, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

В Ялте нашли пропавшую шестилетнюю девочку. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и передали матери потерявшуюся в Пионерском парке Ялты 6-летнюю девочку.

В Джанкое автомобиль ЗАЗ сбил пешехода, пострадавший впал в кому. В Джанкое полиция задержала 51-летнего местного жителя, который обвиняется в наезде на пешехода, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.

Пьяный крымчанин угнал у экс-возлюбленной машину и въехал в столб. Житель Джанкойского района угнал автомобиль своей бывшей возлюбленной и разбил его об электроопору, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

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