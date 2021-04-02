Происшествия
В Симферополе недовольный клиент побил сотрудника АЗС
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским молодого человека, который угрожал физической расправой работнику АЗС.
На одной из симферопольских автозаправочных станций 22-летний житель крымской столицы устроил скандал, после чего нанес побои работнику.
Сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия, задержали дебошира и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму перешли на особый режим из-за грядущих летних пожаров. С 1 апреля в Крыму объявляется начало летнего пожароопасного периода, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.
В Ялте нашли пропавшую шестилетнюю девочку. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили и передали матери потерявшуюся в Пионерском парке Ялты 6-летнюю девочку.
В Джанкое автомобиль ЗАЗ сбил пешехода, пострадавший впал в кому. В Джанкое полиция задержала 51-летнего местного жителя, который обвиняется в наезде на пешехода, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.
Пьяный крымчанин угнал у экс-возлюбленной машину и въехал в столб. Житель Джанкойского района угнал автомобиль своей бывшей возлюбленной и разбил его об электроопору, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах
Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Аксенов берет под полный контроль главную ценность Крыма
В Крыму продолжают обсуждать отставку главы республиканского Госкомрегистра Александра Спиридонова.
Что будет на месте старой больницы Семашко в центре Симферополя
На старой территории республиканской больницы Семашко планируют разместить клинические базы для студентов Медакадемии КФУ.
8 часов назад
В Севастополе будут перекрывать «президентскую» трассу
12 часов назад
В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны
В Никитском ботаническом саду уже можно увидеть первые 11 сортов коллекционных тюльпанов, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.