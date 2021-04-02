В Симферополе недовольный клиент побил сотрудника АЗС

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии передали полицейским молодого человека, который угрожал физической расправой работнику АЗС.

На одной из симферопольских автозаправочных станций 22-летний житель крымской столицы устроил скандал, после чего нанес побои работнику.

Сотрудники Росгвардии пресекли противоправные действия, задержали дебошира и для дальнейшего разбирательства передали его сотрудникам полиции.

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