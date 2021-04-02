В Симферополе на выходные перекроют улицу Русскую

На этих выходных для движения транспорта будет закрыт участок улицы Русской от улицы Ангарской до улицы Козлова.

Об этом сообщили в пресс-служба АО «ВАД».

Это участок с одностороннем движением, он будет полностью перекрыт. Машины будут ехать в сторону улицы Козлова по улице Старозенитной, где на время укладки асфальтобетона по улице Русской будет введено двустороннее движение.

Ограничение движения машин вводится на период с 06:00 часов 3 апреля до 07:00 часов 5 апреля. В случае, если погода не позволит производить укладку, сроки перекрытия могут быть сдвинуты.

Кроме того, завтра будет перекрыт участок улицы Киевской от Москольца до улицы Толстого и участок улицы Русской. Ограничения связаны с работами по укладке верхнего слоя покрытия.

Сегодня ночью дорожники АО «ВАД» закончат укладку нижнего слоя покрытия на участке ремонта по улице Киевской. Укладка верхнего слоя будет идти только днем, ночью новый асфальт будет стабилизироваться.

В субботу будут перекрыты две полосы движения от Москольца в сторону улицы Толстого, машины будут ехать по двум левым полосам по полосе в каждом направлении. В воскресенье укладка перейдет на две левые полосы, а правые полосы будут открыты для водителей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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