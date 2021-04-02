В Севастополе стало на один праздник больше

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Новый праздник – День ветеранов боевых действий – появился в Севастополе. Решение об этом вчера приняли депутаты заксобрания.

Инициатива принадлежит депутату Алексею Климову, который и сам в 90-х участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Сейчас Климов является заместителем председателя исполнительного комитета Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

Выступая перед коллегами, депутат высказал мнение, что новая памятная дата позволит объединить всех ветеранов боевых действий без разделения на многочисленные военные конфликты и войны, в которых они принимали участие. По его словам, инициатива неоднократно обсуждалась на встречах ветеранов боевых действий и всегда была ими поддержана.

Объяснил Алексей Климов и избрание для нового праздника 1 июля.

«С 2009 года, когда на Поклонной горе впервые состоялась встреча ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, датой встреч ветеранов было выбрано 1 июля. Указанная дата была определена путем голосования участников самого сообщества», – сообщил он.

Глава парламентского комитета по законодательству и государственному строительству Василий Зубенко инициативу поддержал, однако рассказал, что ответа на депутатский запрос по этому поводу в Координационный совет ветеранских организаций не последовало.

В тексте использованы материалы: Форпост

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