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Власть

В Севастополе будут перекрывать «президентскую» трассу

Установлен график проезда.

В Севастополе в течение нескольких дней на Президентской дороге и улице Чернореченской ожидается временное ограничение движения транспорта. Причина – переустройство электрических сетей при строительстве 8 этапа трассы «Таврида».

Перекрывать проезд планируется кратковременно по 10-15 минут в период с 10:00 до 16:00:

– с 10:00 до 10:15

– с 10:45 до 11:00

– с 11:30 до 11:45

– с 12:15 до 12:30

– с 13:00 до 13:15

– с 13:45 до 15:00

– с 15:30 до 15:45

График будет действовать четыре дня: 3, 4, 6 и 7 апреля.

В тексте использованы материалы: Форпост

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