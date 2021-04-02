Власть
В Севастополе будут перекрывать «президентскую» трассу
Установлен график проезда.
В Севастополе в течение нескольких дней на Президентской дороге и улице Чернореченской ожидается временное ограничение движения транспорта. Причина – переустройство электрических сетей при строительстве 8 этапа трассы «Таврида».
Перекрывать проезд планируется кратковременно по 10-15 минут в период с 10:00 до 16:00:
– с 10:00 до 10:15
– с 10:45 до 11:00
– с 11:30 до 11:45
– с 12:15 до 12:30
– с 13:00 до 13:15
– с 13:45 до 15:00
– с 15:30 до 15:45
График будет действовать четыре дня: 3, 4, 6 и 7 апреля.
В тексте использованы материалы: Форпост
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