Общество
В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны
фото © sevastopolfm.ru
В Никитском ботаническом саду уже можно увидеть первые 11 сортов коллекционных тюльпанов, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.
Напомним, выставка «Парад тюльпанов» ежегодно проводится в Никитском ботаническом саду в апреле.
В этом году обещают представить 80 тысяч тюльпанов двухсот сортов.
В основном это сорта иностранной селекции, полученные в коллекционный фонд НБС от коллег ведущих ботанических садов России, от иностранных фирм, а также от любителей-цветоводов и из частных коллекций.
Также в этом году можно будет увидеть 7 сортов тюльпанов селекции Никитского ботанического сада , среди которых знаменитый отечественный сорт «Северяночка», выведенный в середине прошлого века известным селекционером Зинаидой Силиной.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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