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В Крыму российский флот отрабатывает варианты наступления
фото © МО России
На Черноморском флоте началась проверка сил за зимний период обучения.
Об этом сообщает пресс-служба флота. Проверку контролирует командующий ЧФ вице-адмирал Игорь Осипов.
«В рамках контрольной проверки будет оценено качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка. В ходе контрольной проверки военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях, в рамках которых командиры подразделений продемонстрируют свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою», - говорится в сообщении флота.
В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей проведут совместные маневры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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