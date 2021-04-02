В Крыму перешли на особый режим из-за грядущих летних пожаров

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С 1 апреля в Крыму объявляется начало летнего пожароопасного периода, об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Садаклиев.

Как пояснили в ведомстве, это не означает, что леса будут закрыты для посещения, но крымчанам и гостям полуострова следует соблюдать ряд важных правил во время лесных прогулок.

По данным регионального МЧС, в 2020 году на территории республики было ликвидировано 1652 пожара, связанных с возгоранием сухой травы. Это несравнимо меньше, чем за аналогичный период 2019 года – тогда число таких пожаров составило 2573. Источником еще 830 пожаров в 2020 году стало возгорание мусора (в 2019 году этот показатель был 1110), кроме того, было зарегистрировано 104 природных пожара (в 2019 году – 84).

Основной причиной пожаров остается неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров и неосторожное курение. Традиционно число пожаров увеличивается весной и летом, поэтому именно с 1 апреля устанавливается летний пожароопасный период, отметили в ведомстве. Однако ограничений на посещение лесов для жителей Крыма пока нет.

«Начало пожароопасного периода само по себе еще не означает запрета на посещение лесов! Запрет на посещение лесов вводится при установлении на всей территории Крыма IV, V классов пожарной опасности и вводится отдельными распоряжениями Минэкологии», - пояснили в пресс-службе МЧС РК.

Для безопасности крымчан просят всего лишь более внимательно относиться к источникам огня: не пользоваться огнем возле сухих растений или деревянных построек, не жечь сухостой и строительный мусор, быть осторожнее во время посещения лесов, объяснять правила пожарной безопасности детям.

Что касается запасов воды, которая используется пожарными при тушении возгораний, они постоянно контролируются и оцениваются в совместной работе со всеми ответственными за воду ведомствами.

«Ситуация с наличием, исправностью водоисточников для тушения пожаров находится на контроле МЧС. Постоянно уточняются объемы водных запасов в природных источниках, подача воды в гидранты и их исправность также на контроле МЧС», - заверили в министерстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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