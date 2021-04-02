В Крыму начнут готовить врачей по новым специальностям

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В медицинской академии КФУ начнут готовить специалистов по современным специальностям на новом факультете, который планируется открыть к началу нового учебного года.

Об этом рассказал директор Медакадемии Евгений Крутиков.

По его словам, новый медико-биологический факультет сможет готовить специалистов по нескольким направлениям: медицинская биохимия, медицинская биофизика и медицинская кибернетика.

«Это новые, востребованные сейчас специальности, потому что медицина сегодня, как и другие отрасли, компьютеризируется, цифровизируется, внедряются новые технологии. Поэтому нужны специалисты, которые смогут совместить IT-технологии с направлениями лечения многих заболеваний», - пояснил директор необходимость новшеств.

Преподавание в рамках новых специальностях будут вести в том числе и специалисты других подразделений КФУ – физики, химики, биологи. Если новое подразделение Медакадемии беспрепятственно пройдет лицензирование, первый набор студентов состоится уже в новом учебном году.

«Мы сейчас подаем документы в Москву. Бывают разные проволочки и может быть задержка. Но мы очень надеемся, что уже для нового набора мы получим новое направлением для обучения», - выразил надежду Евгений Крутиков.

Кроме того в вузе готовятся отдельно открыть обучение военных медиков, а также планируют серьезно восстанавливать и развивать реабилитационное направление. По последнему в Крыму наблюдается особый спрос на специалистов, отметил директор Медакадемии.

«Мы хотим сделать крымскую школу реабилитации, чтобы наши здравницы могли пользоваться разработками наших же ученых, планируем развить реабилитационный центр, чтобы показать, как эти технологии могут быть применены в практике, и планируем развивать учебное направление по переподготовке врачей, ординатуру по медицинской реабилитации. Потому что Крым является такой зоной, где реабилитация должна быть в приоритете», - подчеркнул Крутиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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