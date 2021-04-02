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Власть

Украинские военные учатся минировать побережье на границе с Крымом

17:57 пятница, 2 апреля 2021
Украинские военные учатся минировать побережье на границе с Крымом

фото © Минобороны Украины

Украинские военные демонстративно проводят подготовку к отражению российского вторжения со стороны Крыма.

Как сообщила пресс-служба минобороны Украины, инженерные подразделения вооруженных сил тренируются минировать побережье Черного и Азовского морей.

«Рубежи минирования должны значительно затруднить продвижение противника в глубину обороны наших войск, – цитирует пресс-служба командующего объединенных сил ВС Украины Сергея Наева. – Подготовленная заранее система инженерных заграждений плавающими транспортерами ПТС-2 на десантно-доступных участках морского побережья, соединенная с системой огневого поражения, значительно скует действия противника и приведет к значительным потерям».

В учениях задействованы военнослужащие инженерно-саперных подразделений, которые несут боевую службу на границе с Крымом. На учениях им оказывают поддержку артиллерийские подразделения и армейская авиация. В пресс-службе сообщают, что минометчики на этих учениях совершили марш, развертывание и подготовили данные для стрельбы, а вертолетчики отработали упражнения по уничтожению целей в полете на малых высотах.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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