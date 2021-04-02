Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 76.0
воздух +8
море +9

Водный кризис

Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

19:30 пятница, 2 апреля 2021
Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

фото © teknoblog.ru

Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.

Документацию изучили специалисты, которые пришли к выводу, что такой сценарий реализовать возможно. Но есть нюансы.

Варианты водоснабжения Крыма, предложенные украинским ученым, объединяет одно – воду необходимо доставлять морским путем. В первом варианте он предлагает брать ресурс из озера Абрау в Краснодарском крае, куда по системе труб вода самотеком будет подаваться из Абхазии. Суда будут эту воду транспортировать в ближайший подходящий для этого порт - по мнению специалиста, лучше всего пойдет Приморский, небольшой городок в Феодосийской бухте. Общая протяженность пути составляет чуть более 100 морских миль, расчетное время доставки – 24 часа.

Второй вариант – подавать воду в Гагры, откуда опять-таки транспортировать ее судами. Длина пути увеличивается и достигает 273 морских мили, а время доставки возрастает до 54 часов.

В обоих случаях предлагается использовать беспилотные танкеры на электрической тяге, длиной порядка 1000 метров, шириной до 80 и высотой до 20 метров. При этом оболочка танкеров для транспортировки воды должна быть сделана из эластичного и сверхпрочного полиэтилена. При заданных параметрах за одну «ходку» танкер сможет доставить до 1,6 миллионов кубометров воды, а за год все танкеры смогут доставить 60 миллионов кубометров. Такие танкеры, по мнению украинского ученого, обойдутся России в 10 миллионов долларов и окупятся за год.

В обоих случаях стоимость одного кубометра воды будет варьироваться от 20 до 25 центов.

Правда, такие «модные» танкеры можно заменить самыми обычными водоизмещением в 50 тысяч тонн.

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, и завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко ознакомились с этой схемой в эфире радио «Спутник в Крыму» и отметили, что такие методы используются в других маловодных регионах уже не первый год. 

«Израиль в самые тяжелые времена покупал воду в Турции, был построен специальный танкерный флот. С XVII века таким образом поставляется вода на Мальту. А самый близкий к нам подобный проект – Быстринское месторождение воды на Камчатке. Оттуда более 50 миллионов кубометров воды в год поставляется в Китай. Эта вся вода, которая действительно высококачественная, предназначена только для питья. После доставки ее бутилируют», - сказал Николенко.

Но специалисты подчеркнули, что брать воду из Абхазии нерационально, проще построить водозаборы в Крыму, при этом не тратя средства на строительство или аренду танкеров.

«Наш вододефицит можно решить более простыми методами. Проблему можно решить за счет перераспределения воды или за счет возвратных потоков. У нас объем возвратных вод составляет 223 миллиона кубометров в год», - сказал Копачевский.Резюмируя рассмотрение проекта, специалисты отметили, что идея неплохая, но достаточно дорогостоящая, и использовать ее рационально только в крайнем случае.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Ялты поддержали идею о введении социальной карты горожанина. Власти Ялты поддержали предложение о выпуске социальной карты ялтинца, благодаря которой малообеспеченные и нуждающиеся горожане смогут приобретать товары и продукты первой необходимости со скидкой.

В Крыму почти в два раза выросла естественная убыль населения. В Крыму сокращается рождаемость и растет смертность.

Проект строительства железной дороги к аэропорту Симферополь обойдется почти в 300 млн. Проект строительства железнодорожной ветки к международному аэропорту Симферополь обойдется в 286,4 млн рублей.

В Артеке установили памятный знак Юрию Гагарину. Памятный знак первому космонавту, Герою Советского Союза Юрию Гагарину установили на территории международного детского центра (МДЦ) «Артек».

Водный кризис
Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Аксенов берет под полный контроль главную ценность Крыма

Аксенов берет под полный контроль главную ценность Крыма

В Крыму продолжают обсуждать отставку главы республиканского Госкомрегистра Александра Спиридонова.

Общество
В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны

В Никитском ботаническом саду распустились первые тюльпаны

В Никитском ботаническом саду уже можно увидеть первые 11 сортов коллекционных тюльпанов, сообщается на странице администрации Ялты в Facebook.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации