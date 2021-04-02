Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах

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Украинский ученый, попросивший оставить его имя в тайне, разработал схему водоснабжения Крыма. Расчеты по проекту он предоставил российским СМИ.

Документацию изучили специалисты, которые пришли к выводу, что такой сценарий реализовать возможно. Но есть нюансы.

Варианты водоснабжения Крыма, предложенные украинским ученым, объединяет одно – воду необходимо доставлять морским путем. В первом варианте он предлагает брать ресурс из озера Абрау в Краснодарском крае, куда по системе труб вода самотеком будет подаваться из Абхазии. Суда будут эту воду транспортировать в ближайший подходящий для этого порт - по мнению специалиста, лучше всего пойдет Приморский, небольшой городок в Феодосийской бухте. Общая протяженность пути составляет чуть более 100 морских миль, расчетное время доставки – 24 часа.

Второй вариант – подавать воду в Гагры, откуда опять-таки транспортировать ее судами. Длина пути увеличивается и достигает 273 морских мили, а время доставки возрастает до 54 часов.

В обоих случаях предлагается использовать беспилотные танкеры на электрической тяге, длиной порядка 1000 метров, шириной до 80 и высотой до 20 метров. При этом оболочка танкеров для транспортировки воды должна быть сделана из эластичного и сверхпрочного полиэтилена. При заданных параметрах за одну «ходку» танкер сможет доставить до 1,6 миллионов кубометров воды, а за год все танкеры смогут доставить 60 миллионов кубометров. Такие танкеры, по мнению украинского ученого, обойдутся России в 10 миллионов долларов и окупятся за год.

В обоих случаях стоимость одного кубометра воды будет варьироваться от 20 до 25 центов.

Правда, такие «модные» танкеры можно заменить самыми обычными водоизмещением в 50 тысяч тонн.

Директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский, и завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко ознакомились с этой схемой в эфире радио «Спутник в Крыму» и отметили, что такие методы используются в других маловодных регионах уже не первый год.

«Израиль в самые тяжелые времена покупал воду в Турции, был построен специальный танкерный флот. С XVII века таким образом поставляется вода на Мальту. А самый близкий к нам подобный проект – Быстринское месторождение воды на Камчатке. Оттуда более 50 миллионов кубометров воды в год поставляется в Китай. Эта вся вода, которая действительно высококачественная, предназначена только для питья. После доставки ее бутилируют», - сказал Николенко.

Но специалисты подчеркнули, что брать воду из Абхазии нерационально, проще построить водозаборы в Крыму, при этом не тратя средства на строительство или аренду танкеров.

«Наш вододефицит можно решить более простыми методами. Проблему можно решить за счет перераспределения воды или за счет возвратных потоков. У нас объем возвратных вод составляет 223 миллиона кубометров в год», - сказал Копачевский.Резюмируя рассмотрение проекта, специалисты отметили, что идея неплохая, но достаточно дорогостоящая, и использовать ее рационально только в крайнем случае.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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