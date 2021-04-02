У Зеленского добиваются проверки стендап-комика из-за поездки в Крым

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым добивается от СБУ и Госпогранслужбы страны проверки и решения в отношении известного российского комика Ивана Абрамова из-за его поездки в Крым.

Об этом представительство сообщает в Facebook.

Как заявили представители ведомства, из открытых источников им стало известно, что участник проекта StandUp приезжал в Крым в 2019 году со своим сольным концертом. Тем самым Абрамов, по мнению представительства, нарушил действующее законодательство Украины.

Сейчас же он собирается с гастролями в Украину, где в мае планирует провести концерты в Харькове, Днепропетровске, Киеве и Одессе.

«Представительство обратилось в Госпогранслужбу Украины и Службу безопасности Украины с просьбой учитывать предоставленные данные во время прохождения нарушителем пограничного контроля и вынести соответствующее решение в отношении гражданина Абрамова», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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