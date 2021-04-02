Собаки помогли крымским полицейским раскрыть за год около 300 преступлений

Специалисты центра кинологической службы МВД по Республике Крым и их служебные собаки в минувшем году более тысячи раз выезжали на места преступлений.

Как рассказал начальник центра Сергей Довженко, с их помощью за этот период было раскрыто около 300 преступлений.

«За 2020 год около 300 преступлений было раскрыто с помощью наших собак. В этом году у нас уже было более 500 выездов и раскрыто около 50 преступлений, – рассказал Довженко. – Недавно было задержание, собака помогла раскрыть преступление в первые сутки. Была кража сейфа с порохом и патронами в Бахчисарайском районе. Собака взяла след и привела туда, где находился похищенный сейф и лица, которые совершили хищение».

Всего в минувшем году специалисты центра осуществили более четырех тысяч выездов, из которых около 1200 – это участие в раскрытии преступлений. При этом количество выездов в 2020 году было меньше, чем годом ранее, поскольку из-за пандемии число массовых мероприятий сократилось. Довженко подчеркнул, что кадровых проблем у службы нет, а в планах – развивать службу таким образом, чтобы не возникало необходимости приобретать собак в других питомниках. Сейчас в центре воспитываются несколько щенков, которые прибыли из Волгограда.

«У нас служба укомплектована, – сказал Довженко. – Планируем в дальнейшем разводить своими силами собак. Меньше закупок и больше своего собственного разведения, чтобы по максимуму обеспечить территориальные органы, чтобы у кинологов была не одна собака, а как минимум две по разным профилям готовности. Например, чтобы у одного кинолога была следовая собака и обученная поиску взрывчатки, а у другого следовая и натасканная на наркотики».

Как рассказал начальник отделения обнаружения и обозначения целевых объектов по их запаху Виталий Бура, с начала года поступило полтора десятка вызовов по сигналам о минировании или по факту обнаружения подозрительных предметов. При этом работать собакам с взрывоопасными предметами можно не всегда.

«Поступило 15 сигналов о «минировании» или о брошенных вещах. Сообщения в Симферополе, Алуште и Феодосии поступали. На обысковые мероприятия около 20-25 раз выезжали за прошедшие три месяца, – сообщил Бура. – Кинолог не имеет права применить собаку, если (предмет) заводской или если он неустойчив. Собака не применяется, потому что, если он неустойчиво стоит, животное может его зацепить и он сдетонирует. Если явная маркировка есть заводская, торчат провода – собака не применяется».

Сейчас в центре содержится 41 питомец, а всего в территориальных подразделениях МВД по Крыму 116 служебных собак. В центре работают бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры и кокер-спаниель. В основном собаки обучены на поиск взрывчатых и наркотических веществ, следовую работу, и одно животное специализируется на поисках останков человека по следам крови. Питомцев привлекают к обследованию мест проведения массовых мероприятий и обыскам по местам жительства задержанных лиц.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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