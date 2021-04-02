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Происшествия

Симферополец задолжал более полумиллиона рублей алиментов

В Симферополе местный житель задолжал своей несовершеннолетней дочери более полумиллиона рублей алиментов.

Средства он не выплачивал с 2013 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.В ведомстве отметили, что мужчину не раз привлекали к административной ответственности, а в октябре прошлого года его осудили за неуплату средств на содержание детей. Кроме того, нерадивого отца лишили родительских прав в феврале 2021 года. Причиной стало его неучастие в воспитании дочери и злостное уклонение от уплаты алиментов.

«Выступая в защиту прав несовершеннолетней, прокурор обратился в суд. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме», - уточнили в прокуратуре.С недобросовестного родителя взыскали неустойку от суммы невыплаченных алиментов  в размере порядка 630 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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