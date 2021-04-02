Севастопольские силовики за год совершили свыше 14 тысяч нарушений при расследовании преступлений

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Прокуратура Севастополя выявила за год более 14,5 тыс нарушений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов региона при расследовании преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства, передает «Новый Севастополь».

«В городе в минувшем году зарегистрировано 6104 преступления, что на 44% больше, чем в 2019 году. Из этого числа 527 преступлений, или каждое одиннадцатое, поставлено на учет прокурорами. Прокурор города подчеркнул, что негативные тенденции, определившиеся по итогам года, указывают на отсутствие надлежащего ведомственного контроля и требуют принятия дополнительных мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

За год выявлено свыше 14,5 тысяч нарушений законодательства, допущенных правоохранителями. Более 10 тысяч из них допущены при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении и свыше 4 тысяч – при производстве следствия и дознания.

«Правоохранительными органами города вынесено более 25 тысяч постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел. Почти 8,5 тысяч из них отменены прокурорами как незаконные и необоснованные, а материалы направлены для проведения дополнительной проверки», – отметили в ведомстве.

В целом по городу сроки расследования по уголовным делам в 2020 году сократились. Однако доля длительно расследуемых дел возросла в органах следствия УМВД по Севастополю. Лишь в некоторых случаях это было связано с объективными причинами: сложностью, многоэпизодностью уголовных дел либо необходимостью проведения экспертиз. При осуществлении процессуального надзора прокуроры отменяли незаконные решения о приостановлении уголовных дел. В течение года окончено расследование по 48 таким уголовным делам, они направлены в суд.

«Многочисленные нарушения выявлялись прокурорами на этапе изучения уголовных дел при их поступлении для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд. На дополнительное расследование возвращено 229 дел, что на 30% больше, чем в 2019 году. Чаще возвращались дела, следствие и дознание по которым проводилось в органах внутренних дел. В то же время качество расследования следователями Следственного комитета в Севастополе улучшилось», – подчеркнули в прокуратуре.

Правоохранительными органами поставлена задача усилить работу по возмещению ущерба, причиненного преступлениями. В 2020 году он составил 302 млн рублей. На данный момент возмещено лишь 28%. В прошлом году 24% уголовных дел, рассмотренных судами, прекращены по примирению сторон или по другим нереабилитирующим основаниям.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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