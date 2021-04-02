Развожаева возмутил «цыганский табор» в городе

Правительство Севастополя утвердило месячник чистоты – с 12 апреля до 12 мая.

Губернатор Михаил Развожаев распорядился начать его с уборки территории возле городской больницы №5 – «Центра матери и ребенка», где, по его мнению, образовалась помойка.

«Я сейчас был на детском комплексе, там территория <…> если сказать, что это просто бардак – это просто ничего не сказать. Я прошу, давайте мы месячник благоустройства начнем с территории пятой больницы. <…> Помойка рядом с детской больницей!» – возмутился Развожаев на заседании правительства.

Он распорядился уже завтра избавить парковую зону в районе медицинского учреждения от сухостоя и веток, подключив технику ГБУ «Севастопольский Автодор», а также попросил волонтеров помочь в очистке территории.

После доклада о планах организации розничных рынков на территории Севастополя губернатор также поинтересовался, почему в районе той же ГБУЗС «Городская больница №5» функционирует стихийный рынок.

«У нас есть какая-то логика: около детского комплекса, опять же, – это что там такое за забором, на земле? Там какое-то поле, и люди торгуют. <…> Это что за стихийное собрание? Просто к вопросу о плане размещения и развития объектов торговли ...цыганский табор там какой-то», – заметил Развожаев.

Во время месячника чистоты в Севастополе к общегородским субботникам подключатся городские организации и учреждения, в том числе правительство города.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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