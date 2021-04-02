Общество
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 2 апреля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 2 апреля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 2 до 14, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 12 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 49 до 76 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Ялте сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью около 9 градусов. Ветер северо-восточный 8 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 81 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 92 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 13, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер С 17 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 79 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Керчи сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 5 до 11, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер северо-восточный 21 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 13, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 1 до 17, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 14, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 3 до 8, ночью около 3 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 4 до 5 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 73 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 9, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 5, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.
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