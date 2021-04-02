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Поезда «Таврия» начнут курсировать между Симферополем и Тамбовом
С конца мая из Крыма на поезде без пересадок можно будет добраться в Тамбов. Маршрут пролегает через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.
Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».
Беспересадочные вагоны в составе поезда «Таврия» будут курсировать два-три раза в неделю, начиная с 28 мая. В первый рейс из Симферополя состав отправится в 10:35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01:10. Из Тамбова в первый рейс отправится 1 июня в 06:20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18:45.
Билеты на поезда «Таврия» доступны на официальном сайте компании-перевозчика, в мобильном приложении, также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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