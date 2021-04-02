Поезда «Таврия» начнут курсировать между Симферополем и Тамбовом

С конца мая из Крыма на поезде без пересадок можно будет добраться в Тамбов. Маршрут пролегает через Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону и Тамань.

Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

Беспересадочные вагоны в составе поезда «Таврия» будут курсировать два-три раза в неделю, начиная с 28 мая. В первый рейс из Симферополя состав отправится в 10:35 и прибудет в Тамбов 30 мая в 01:10. Из Тамбова в первый рейс отправится 1 июня в 06:20 и прибудет в Симферополь 2 июня в 18:45.

Билеты на поезда «Таврия» доступны на официальном сайте компании-перевозчика, в мобильном приложении, также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма собираются закупить вертолеты для скорой помощи. Государственный комитет конкурентной политики Крыма принимает заявки на заключение контракта по оказанию авиационных услуг для скорой помощи.

В Крыму проходят массовые проверки общественного транспорта. На территории республики Крым по поручению главы региона Сергея Аксенова организовали массовую проверку автобусов и маршрутных такси. Проверочные мероприятия уже провели в Керчи.

Невзирая на санкции КЖД «закупится» на 700 млн рублей. ФГУП «Крымская железная дорога» разместило на сайте госзакупок три новых тендера общей стоимостью 700,11 млн рублей.

Как будет работать Крымский мост 1 апреля. Автомобильное движение по Крымскому мосту на время проведения учений полностью перекрывать не будут.