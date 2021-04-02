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Происшествия

Не спасли: на Южном берегу Крыма сгорела иномарка

16:03 пятница, 2 апреля 2021
Алушта

В селе Рыбачье под Алуштой сгорела иномарка Volkswagen Passat. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Информация о возгорании автомобиля поступила в чрезвычайное ведомство накануне поздним вечером. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что автомобиль горит открытым огнем.

«Существовала угроза распространения огня на рядом припаркованный автомобиль», - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали огонь, но автомобиль спасти не удалось. Уточняется, что пострадавших при происшествии нет. Причины возгорания установят эксперты.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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