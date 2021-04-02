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Общество

На Крым надвигается шторм: в МЧС предупредили о «нелетной» погоде

15:12 пятница, 2 апреля 2021
На Крым надвигается шторм: в МЧС предупредили о «нелетной» погоде

фото © Новости Крыма

В ближайшие дни в Крыму ожидаются дожди, в горах дожди с мокрым снегом.

МЧС РК объявило штормовое предупреждение.

«В связи с прохождением южного циклона вечером 4 и 5 апреля в Крыму ожидаются дожди, в горах с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. Усиление юго-западного ветра с переходом на северо-западный со скоростью 17-22 м/с», - отметили в пресс-службе.

Спасатели предупредили, что в таких условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Возможны аварии на объектах ЖКХ, нарушение транспортного сообщения, подтопление территорий, увеличение числа ДТП. Также не исключены обрывы линий электропередачи и происшествия в акваториях Черного и Азовского морей. Находиться в прибрежной зоне во время шторма опасно для жизни, подчеркнули спасатели.

Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о том, что в Крым уже в субботу придет похолодание с дождями.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на четверг 1 апреля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 1 апреля.

Прогноз погоды в Крыму на среду 31 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 31 марта.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 марта.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 29 марта. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 29 марта.

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