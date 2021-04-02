Мародеры вели раскопки на братской могиле под Симферополем

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконных раскопок на территории братской могилы на месте массовых казней, находящейся на 10-м километре трассы Симферополь – Феодосия.

Как сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова, информация о преступлении была выявлена во время мониторинга интернет-пространства.

«Установлено, что по январь 2021 года близ Трудовского сельского поселения Симферопольского района – на 10-м километре автодороги Симферополь – Феодосия – осуществлялись незаконные раскопки на территории памятника «Братская могила жертв фашистского террора 1941-1943 годов», который является объектом культурного наследия народов Российской Федерации, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, взятых под охрану государства. На данном объекте захоронено около шести тысяч человек, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в период с 1941 по 1943 годы», – сообщила Постнова.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 243.4 УК РФ – повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России. Постнова отметила, что следователи совместно с оперативниками УФСБ по Крыму и Севастополю устанавливают все обстоятельств преступления и причастных к повреждению братской могилы лиц.

Ранее сообщалось, что братская могила не стояла на кадастровом учете. Данное нарушение выявила прокуратура Крыма. С целью устранения нарушения прокуратура подала иск в суд.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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