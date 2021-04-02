Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор ● В Севастополе от коронавируса привили менее пяти процентов жителей ● 79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19
Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID
фото © rbc.ru
В Крыму планируют ускорить темпы вакцинации от COVID-19.
Этому способствует увеличение объемов поставки вакцины, сообщил глава минздрава РК Александр Остапенко.
«В ближайшие дни ожидаем поставку крупной партии препарата ГамКовидВак(«Спутник-V» - ред.), после чего планируем увеличить количество пунктов вакцинации и число мобильных бригад», - написал Остапенко в Facebook.
Это вторая большая партия препарата за последнюю неделю. Ранее поступили еще 3 300 доз вакцины, которые были распределены по медучреждениям Крыма.
По словам главы республиканского минздрава, с начала вакцинации в республику поступило 80 232 дозы вакцины против COVID-19. На сегодняшний день привиты 72 199 человек, из них 49 263 граждан уже получили второй компонент вакцины.
Ранее академик РАН, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что к началу курортного сезона в Крыму должны быть привиты сотрудники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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