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Коронавирус в Крыму

Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID

16:37 пятница, 2 апреля 2021
Крыму подкинули еще некоторое количество вакцин от COVID

фото © rbc.ru

В Крыму планируют ускорить темпы вакцинации от COVID-19.

Этому способствует увеличение объемов поставки вакцины, сообщил глава минздрава РК Александр Остапенко.

«В ближайшие дни ожидаем поставку крупной партии препарата ГамКовидВак(«Спутник-V» - ред.), после чего планируем увеличить количество пунктов вакцинации и число мобильных бригад», - написал Остапенко в Facebook.

Это вторая большая партия препарата за последнюю неделю. Ранее поступили еще 3 300 доз вакцины, которые были распределены по медучреждениям Крыма.

По словам главы республиканского минздрава, с начала вакцинации в республику поступило 80 232 дозы вакцины против COVID-19. На сегодняшний день привиты 72 199 человек, из них 49 263 граждан уже получили второй компонент вакцины.

Ранее академик РАН, первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что к началу курортного сезона в Крыму должны быть привиты сотрудники всех отраслей, связанных с обслуживанием большого количества людей. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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