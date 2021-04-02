Крымчанку будут судить по делу об отравлении детей угарным газом

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении хозяйки арендуемой квартиры в Симферополе, в которой двое маленьких детей отравились угарным газом.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью двум малолетним детям.

«Владелица квартиры по улице Кечкеметской самовольно установила газовую колонку с автоматическим поджогом, принудительную механическую вытяжку в ванной комнате, а также провела перепланировку квартиры, что сделало ее непригодной для проживания из-за нарушений техники безопасности», - отметили в пресс-службе ведомства.

Крымчанка сдавала жилье супружеской паре с двумя детьми. В ноябре прошлого года члены семьи почувствовали слабость и головную боль. Наутро родители обнаружили детей в кроватях в крайне слабом состоянии, без движения. В больнице поставили диагноз «отравление угарным газом тяжелой степени, отек головного мозга, токсическая энцефалопатия».

Следствие установило, что при работе газовой колонки и включенной в ванной комнате вытяжки произошло нарушение естественной тяги в дымовом канале вентиляции, в кухню стал поступать угарный газ, в связи с чем и произошло отравление детей.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Крыма, в настоящее время уголовное дело с направлено в Киевский районный суд города Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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