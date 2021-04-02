Крымчанин проведет девять лет в колонии и заплатит штраф за наркотики

Жителя Кировского района Крыма осудили на девять лет и шесть месяцев за хранение и сбыт наркотиков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Как установили следователи, мужчина купил психотропное вещество - амфетамин массой более 0,6 г, которое хранил при себе. В декабре прошлого года его задержали сотрудники полиции после сбыта наркотиков.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Его осудили на 9 лет и 6 месяцев. Он также обязан заплатить штраф в размере 150 тысяч рублей.

Отбывать наказание крымчанин будет в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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