Какой сегодня праздник 2 апреля

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Сегодня, 2 апреля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День единения народов Беларуси и России

Фото pixabay.com

2 апреля отмечается День единения народов России и Белоруссии. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии».

Ровно через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор «О Союзе Беларуси и России», который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств. 23 мая 1997 года был принят Устав Союза Беларуси и России, а 25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписали Декларацию «О дальнейшем единении России и Беларуси».

Хотя сама дата — День единения народов России и Белоруссии — в последние годы широко не отмечается, но ряд праздничных и торжественных мероприятий все же проводится особенно в столицах обоих государств. Среди них — различные конференции, в которых принимают участие представители интеграционных органов, законодательной и исполнительной власти, творческой и научной интеллигенции, молодежи; праздничные концерты, в которых выступают ведущие исполнители и коллективы из двух стран, и другие культурные мероприятия.

Международный день детской книги (International Children's Book Day)

Ежегодно 2 апреля, в день рождения великого сказочника из Дании Ганса Христиана Андерсена (Hans Christian Andersen), весь мир отмечает Международный день детской книги (International Children's Book Day). Его празднование установлено в 1967 году по инициативе и решению Международного совета по детской книге (International Board on Books for Young People, IBBY).

В этот день организаторы мероприятия, с особым энтузиазмом подчеркивая, что необходимо с малых лет читать хорошие книги, пропагандируют, тем самым, непреходящую роль детской книги в формировании духовного и интеллектуального облика новых поколений Земли. Также среди целей Дня — привлечь внимание к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей, к проблемам доступности детской книги и распространению детского чтения.

Фотинья Колодезница

Народный праздник «Фотинья Колодезница» отмечается 2 апреля (по старому стилю - 20 марта). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученицы Фотины (Светланы) Самаряныни, Римской. Другие названия праздника: «День Фотинии», «Фотиния-самарянка», «Светлана», «Колодезница». В народе 2 апреля был днем почитания колодезной воды.

Также сегодня, 2 апреля, отмечают такие праздники:

- Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма (World Autism Awareness Day)

- День памяти преподобного Евфросина Синозерского, Новгородского

- День кинолога в Украине

- Страстная пятница у западных христиан (Великая пятница)

- День апельсиновых сосулек

- День хорька (National Ferret Day) в США

- День природы в Иране

- День примирения (National Reconciliation Day) в США

- День охраны памятников старины в Таиланде

- День арахисового масла и желе (National Peanut Butter and Jelly Day) в США

- День Мальвинских островов в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Иван, Юлиания, Клавдия, Феодосия, Сергей, Акила, Ефимия, Максим, Евфрасия, Мария, Виктор, Никита, Севастьян, Герман, Светлана, Фотий (Фотин), Ефросин, Патрикий, Александра, Анатолия, Виссарион, Домнина (Домна), Иконий, Иосий (Иосия), Кириакия, Лоллион, Матрона, Мирон, Прасковья, Родион (Родиан), Фотида, Фотина, Фото.

Что происходило 2 апреля в прошлые годы

1513 - В ходе поисков легендарного «фонтана молодости» испанский исследователь Хуан Понсе де Леон высадился на побережье Флориды в районе современного городка Сент-Августин и объявил полуостров собственностью Испании.

1657 - После смерти императора Священной Римской империи Фердинанда III начались переговоры о наследнике трона.

1722 - В г. Петербурге издан царский указ о ликвидации гетманства и образование Малороссийской коллеги и органа управления Левобережной Украиной. Состояла из русских воевод во главе с С. Веляминовим.

1912 - Лайнер «Титаник» вышел море для проверки ходовых испытаний, которые успешно прошли.

1917 - Временное правительство отменило национальные и религиозные ограничения в России.

1996 - Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали договор о создании союзного государства;

2004 - В Брюсселе семь стран Восточной Европы: Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония присоединились к НАТО.

2007 - Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ «о роспуске Верховной Рады Украины» на основании статьи 90 Конституции Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 2 апреля. Какие праздники будут завтра?

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