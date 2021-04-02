Общество
Дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму на выходных
фото © Новости Крыма
Дожди и штормовой ветер ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни.
Как сообщили в Крымском гидрометцентре, дождливая погода сохранится и на следующей неделе.
«После теплых, солнечных дней, наблюдавшихся на полуострове в первые дни апреля, в предстоящие выходные – 3, 4 апреля и в понедельник 5 апреля южный циклон с системой фронтальных разделов резко изменит погоду в Крыму. Пройдут дожди, в воскресенье и понедельник в отдельных районах очень сильные, скорость ветра достигнет штормовых значений 17-22 м/сек», – сообщили синоптики.
Температура воздуха в выходные составит 9-14 градусов, а минимальная 2-7 градусов тепла. «На следующей неделе ожидается неустойчивый характер погоды, определяемый прохождением барических ложбин: временами небольшие дожди. Днем воздух будет прогреваться до 13-18 градусов, ночью остывать до 1-6 градусов», – уточнили в гидрометцентре.
Ранее сообщалось, что за минувший месяц объем крымских водохранилищ пополнился на 13 млн кубометров. Всего в водохранилищах немногим более 61 млн кубометров воды.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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