Что будет на месте старой больницы Семашко в центре Симферополя

На старой территории республиканской больницы Семашко планируют разместить клинические базы для студентов Медакадемии КФУ.

Об этом намерении сообщил директор учебного заведения Евгений Крутиков.

«Недавно в разговоре с министром (здравоохранения республики – ред.) было озвучено, что нам передается корпус на улице Киевской, бывший хирургический корпус больницы Семашко, чтобы мы могли разместить своих студентов, и они хотя бы были ближе к клинике, - пояснил он. – Мы планируем сделать там учебные классы для наших студентов. Территория больницы все равно будет использоваться под лечебные медицинские цели. Поэтому наши студенты смогут участвовать там в консилиумах вместе с преподавателями и проводить обследования больных».

Кроме того в перспективе вуз планирует построить отдельный корпус для студентов-медиков рядом с новой больницей Семашко на 11-м километре московской трассы, поскольку при строительстве нового многопрофильного медицинского центра аудитории для студентов, проходящих практику, не были заложены в проект.

«Мы, федеральный университет, уже приняли для себя такое решение, на перспективу планируем рядом с больницей постройку корпуса, где будут размещаться кафедры. Да, наши студенты сейчас проходят практику в новом медцентре, но у них пока нет возможности размещаться там стационарно и проводить полноценные занятия, - пояснил Крутиков. – Строительство отдельного корпуса рядом с республиканским многопрофильным медцентром позволит студентам приходить, переодеваться, заниматься в аудиториях, а потом идти на клиническую практику в больницу».

В других медицинских учреждениях проблема размещения клинических баз для студентов-медиков по-прежнему остается одной из самых актуальных проблем, признал директор Медакадемии.

«Лечебные учреждения сейчас проходят лицензирование, и у них в связи с этим не хватает площади, поэтому они вынуждены отказывать нам в размещении клинических баз. Но мы находим пути решения проблемы», - отметил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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