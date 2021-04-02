Происшествия
Аптека, магазин, ночной клуб: у троих крымчан украли смартфоны
За последние два дня в полицию Симферополя обратились три местных жителя, у которых украли мобильные телефоны.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Одним из потерпевших стал 25-летний симферополец, который лишился дорогого смартфона в ночном клубе. Пока молодой человек общался с друзьями, его телефон был на зарядке вне поля видимости. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей.
Еще одна кража произошла в магазине электронной техники. Продавец дал клиенту осмотреть гаджет, а сам отвлекся на другого посетителя. В результате торговая организация лишилась товара стоимостью 45 тысяч рублей.
Также в полицию обратилась 63-летняя жительница крымской столицы. Женщина рассказала, что на прилавке в аптеке забыла свой мобильный телефон. Помочь разобраться в этом вопросе полицейским помогли видеокамеры, установленные внутри помещения. Выяснилось, что телефон пострадавшей присвоила себе другая пожилая женщина.
В первых двух случаях подозреваемыми оказались ранее судимые за имущественные преступления мужчины. Похитив смартфоны, они сразу же перепродали их на одном из рынков Симферополя, отметили в пресс-службе.
В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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