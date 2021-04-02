78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

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За 1 апреля на территории Республики Крым подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 1 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3340 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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