Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор ● В Севастополе от коронавируса привили менее пяти процентов жителей ● 79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19 ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка
78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
фото © strana.ua
За 1 апреля на территории Республики Крым подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 1 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3340 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Евпаторийский санаторий «Прибой» снова превратят в ковидный обсерватор. Санаторий «Прибой» в Евпатории возобновит работу в качестве обсерватора для пациентов с коронавирусом.
В Севастополе от коронавируса привили менее пяти процентов жителей. Прививку от коронавируса в Севастополе сделали более 20 тысяч человек.
79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.
Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19. С начала недели в Крыму наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.
78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 1 апреля на территории Республики Крым подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Первоапрельская шутка: школьник в Крыму сообщил о готовящемся теракте
Полиция установила личность подростка, распространившего сегодня сообщение о готовящемся теракте в Симферополе.
Появилось видео военной техники на Крымском мосту
Военная техника ВС РФ в течении последней недели активно перебрасывается в Крым из Краснодарского края.
вчера
В Крыму нашли каменные ящики с останками людей фото
В центре Керчи при замене сетей коммуникаций рабочие нашли человеческие скелеты, покоящиеся внутри каменных гробов.