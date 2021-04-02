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Коронавирус в Крыму

78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

10:03 пятница, 2 апреля 2021
78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

фото © strana.ua

За 1 апреля на территории Республики Крым подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 1 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 78 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 8 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 61 случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3340 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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79 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 31 марта на территории Республики Крым подтверждено 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Крымчан предупредили о «третьей волне» COVID-19. С начала недели в Крыму наблюдается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, сообщил на брифинге заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Дмитрий Крутиков.

Коронавирус в Крыму
78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

78 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 1 апреля на территории Республики Крым подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции.

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