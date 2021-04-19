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Завтра в Ялте выйдут на линии новые перевозчики
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В Ялте приступают к работе победители открытого конкурса на оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров.
Транспортные средства в рамках нового контракта выйдут в рейс 20 апреля, утвержденные машины появятся на маршруте №128 «Ялта (автовокзал) – Форос (автостанция)», а с 26 апреля – на новом маршруте №12 «Аутка — к/т «Спартак» — Аутка».
Первые транспортные средства, которые готовы выпустить на линию ООО «Ялтабус», на соответствие условиям контракта проверила специально созданная комиссия. В ее состав вошли представители администрации, депутаты Ялтинского городского совета, сотрудники ГИБДД и представители общественности.
«Согласно условиям конкурса, возраст транспортных средств не должен превышать 7-летний рубеж. Кроме того, машины необходимо оборудовать системами ГЛОНАСС, АСОП, кондиционирования и в рейсы будут выпускаться только те, которые соответствуют всем условиям муниципального контракта», — подчеркнул начальник отдела по вопросам промышленности, транспорта и связи администрации города Ялта Игорь Чулевич и добавил, что всего комиссия осмотрела 8 транспортных средств, и все они соответствуют требованиям.
20 апреля утвержденные машины появятся на маршруте №128 «Ялта (автовокзал) – Форос (автостанция)», а с 26 апреля – на новом маршруте №12 «Аутка — к/т «Спартак» — Аутка».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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