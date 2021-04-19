Водохранилища Крыма: когда ждать уменьшения притоков

фото © Новости Крыма

Те притоки, которые крымские водохранилища получат в апреле, станут скорее всего максимальными за год.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

По его словам, такие выводы позволяют сделать усредненные данные многолетних наблюдений.

«Среднемноголетние притоки как раз в апреле показывают максимум. Затем начинается постепенное снижение. Примерно в мае-июне притоки еще могут быть, если будут дожди, а уже потом притоки становятся минимальными и возобновляются уже только в конце года», - пояснил специалист.

В предыдущие четыре месяца 2021 года притоки постепенно увеличивались, отметил завкафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ им. В.И. Вернадского Илья Николенко. В январе они были значительны, в феврале немного уменьшились, однако в последующие два месяца показывали стабильный рост.

«С начала 2021 года, по состоянию на апрель, нам удалось саккумулировать около 40 миллионов кубометров воды в водохранилищах, которые питают Симферополь, Ялту и Севастополь, - суммировал он. – Кроме того притоки в Изобильненское водохранилище, которое вызывало у нас опасения, за последнюю неделю также существенно выросли. Это значит, что удается аккумулировать больше воды для Алушты».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Часть Симферополя останется без света 19 апреля. Несколько улиц и садовых товариществ Симферополя 19 апреля отключат от энергоснабжения.

Администрация Евпатории закупает услуги по озеленению на 16 млн рублей. Департамент городского хозяйства администрации Евпатории объявил госзакупку на проведение работ по устройству и содержанию зеленых насаждений.

Бурение новой ветки тоннельного водовода в Ялту пообещали начать через два месяца. Строительство новой ветки тоннельного магистрального водовода от Счастливенского водохранилища в Ялту начнется не позднее чем через два месяца.

Реновация по-крымски: в Ялте снесут аварийные дома под новые кварталы. Реализация программы реновации территорий в Крыму начнется с Южного берега.