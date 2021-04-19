Власти Крыма рассказали, почему растут цены на туристические услуги

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Председатель комитета по туризму, курортам и спорту парламента Крыма Алексей Черняк признал, что на полуострове отмечается рост цен на туристические услуги.

Однако в комментарии информагентству ТАСС Черняк заявил, что эти случаи «носят единичный характер».

«Есть отдельные объекты, у которых произошла модернизация и они увеличили качество предоставляемых услуг и соответственно изменилась цена. Но это индивидуальные вещи, это не носит массовый характер. У нас более 1 тыс. объектов, каждый со своей историей. О массовом поднятии цен в Крыму можно будет говорить, когда более 60% участников рынка это сделают», – утверждает Алексей Черняк.

По его словам, 334 объекта размещения в Крыму провели реконструкцию, заменили оборудование и мебель, открыли новые услуги, и поэтому повысили цены.

В Ялте в этом курортном сезоне ожидают в два раза больше туристов, чем в 2019 году. По данным властей, в регионе насчитывается 166 отелей, средств размещения санаторно-курортного и туристского комплекса. В админстрации также уверяют, что 80-90% из них обеспечены генераторами и резервуарами для накопления воды.

Россия приостановила пассажирские авиаперелеты в Турцию на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. Решение об этом принято Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России. Ограничения распространяются на полеты российских пассажирских авиакомпаний во все аэропорты Турции.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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